Bancos e mineradoras puxam bolsas européias para baixo As bolsas de valores européias fecharam em queda nesta segunda-feira, com mais preocupações sobre uma recessão global. O plano do Citigroup de cortar cerca de 50 mil empregos afetou os papéis do setor bancário, enquanto mineradoras acompanharam os preços mais baixos dos metais. O índice FTSEurofirst 300 das principais ações européias caiu 2,75 por cento, a 835 pontos. O índice perdeu mais de 44 por cento este ano, atingido pela crise de crédito. Papéis do setor bancário estiveram entre as principais perdas do índice. HBOS e Royal Bank of Scotland se desvalorizaram mais de 10 por cento. "É muito difícil para o mercado ter um rali diante de uma grande desaceleração de estimativas de lucros e do Produto Interno Bruto", disse Andrew Bell, chefe da área de pesquisa do Rensburg Sheppards. "Os mercados ainda não conseguem ver o fundo do poço para as estimativas de lucro ou para a economia e, portanto, vai se debater em uma sessão mais nervosa ou vai atingir novas baixas." A confiança do mercado piorou após relatórios mostrarem que o Japão tornou-se a mais recente vítima da recessão e que a França segue logo atrás. A zona do euro também está em recessão formal, com dois trimestres seguidos de contração, sendo que Grã-Bretanha e Estados Unidos estão à beira da mesma situação, e a economia da China está em rápida desaceleração. Empresas mineradoras tiveram queda seguindo os preços dos metais. BHP Billiton, Anglo American, Vedanta Resources, Lonmin, Kazakhmys, Xstrata, Antofagasta e Rio Tinto estavam entre os papéis que se desvalorizaram. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em queda de 2,38 por cento, a 4.132 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX recuou 3,25 por cento, para 4.557 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 caiu 3,32 por cento, para 3.182 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em baixa de 2,96 por cento, a 15.691 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou queda de 3,77 por cento, a 8.498 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve recuo de 1,44 por cento, para 6.478 pontos. (Reportagem de Atul Prakash)