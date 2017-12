Bancos emprestam mais com fim da inflação Para o especialista em Direito Econômico Financeiro, Jairo Saddi, do Ibmec, a economia brasileira fez os bancos deixarem a atividade primeira, de repassar o crédito, para viver de ganhos financeiros com a inflação e os juros. "Das 252 instituições financeiras do Brasil, 220 ainda vivem a fase pré-Plano Real", avalia. Segundo ele, 95% do crédito concedido é eminentemente estatal. Além disso, o brasileiro tem um histórico de baixo endividamento, resultado de anos de instabilidade política e econômica. Comparado aos países desenvolvidos, o País apresenta números modestos Em dezembro de 1999, a relação de volume de empréstimos de pessoas físicas e jurídicas em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil era de 28%, enquanto na Alemanha esse número chega a 122%. Nos Estados Unidos, esse porcentual é de 71%, no Japão, 116%, e na Argentina, 23%. Por que a taxa de juros dos bancos não cai na mesma proporção que a taxa básica? Segundo o diretor-presidente da consultoria A.T. Kearney, Vitor Madeira, a Selic é apenas uma das variáveis que compõem a taxa cobrada pelas instituições. Outros fatores como demanda, competição, inadimplência, impostos, lucro, risco e garantias são adicionados à Selic e resultam no spread - a diferença entre o custo de captação dos bancos e o do empréstimo. Consumidor aparece como nova alternativa Como o governo é um grande tomador de dinheiro, emitindo títulos públicos para financiar suas dívidas, sobra pouco no mercado a ser emprestado. Os bancos então, fazem uma triagem dos candidatos ao empréstimo. Os que tiverem maiores garantias, têm prioridade. Nesse caso, as grandes empresas levam vantagem e negociam taxas mais competitivas. Novamente, os bancos têm de aumentar seu risco para manter sua rentabilidade, e se vêem obrigados a voltar o crédito às pessoas físicas e às pequenas empresas. Nesse caso, corre menor risco o banco que tiver a maior habilidade em avaliar o perfil do tomador e conceder empréstimo corretamente.