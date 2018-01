Bancos emprestam mais de R$ 5 bilhões aos aposentados do INSS Até o dia 4 de abril, os bancos aptos a emprestar aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) desembolsaram mais de R$ 5 bilhões nessas linhas. Segundo levantamento feito pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), já foram registrados mais de dois milhões de contratos firmados entre as instituições financeiras e os tomadores. O volume de operações de empréstimos consignados em folha de pagamento para os beneficiários do INSS continua concentrado nos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo. Essa categoria é responsável por 40,73% das operações - desde o lançamento desta modalidade de crédito - o que corresponde a um montante de R$ 1,112 bilhão. Com 16,15% de participação, os aposentados com renda de até dois salários mínimos tomaram R$ 576 milhões emprestados. Segundo as informações da Dataprev, os bancos têm registrado uma média diária de 25 mil operações fechadas. O número, no entanto, vem subindo. Enquanto no período entre 11 e 30 de março foram seladas 25,12 mil operações por dia, no acumulado entre o dia 30 do mês passado e 4 de abril, a média diária das operações saltou para 25,54 mil. Apesar das altas seguidas do crédito consignado para os beneficiários do INSS, o total emprestado até agora atingiu apenas 10% dos aposentados e pensionistas do País que, segundo a folha de pagamentos de março, somavam 18,6 milhões. O Estado onde se observa a maior quantidade de concessões é São Paulo, com 570 mil contratos fechados.