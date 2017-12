Bancos: encerre contas sem movimentação A utilização de uma conta corrente pode perder o sentido ao longo do tempo. Quando isso ocorre, o correntista deve solicitar o fechamento da conta ao invés de simplesmente deixar de movimentá-la. Caso contrário, o cliente pode criar uma dívida com o banco. Isso porque algumas tarifas fixas, como as referentes à manutenção de conta corrente e à renovação de cheque especial, continuam sendo cobradas, mesmo que a conta não esteja sendo movimentada. Segundo a assistente de direção do Procon, Dinah Barreto, são comuns casos de pessoas que não formalizaram o pedido de encerramento da conta e tempos depois depararam-se com uma dívida razoável. A formalização do pedido de fechamento da conta corrente não é oficialmente obrigatória, mas para evitar problemas futuros, o Procon recomenda que sejam adotados alguns procedimentos. A primeira coisa a ser feita é entregar, pessoalmente, uma carta protocolada ao gerente do banco, comunicando que quer encerrar a conta, e guardar uma cópia. A seguir, deve-se solicitar um extrato da conta para verificar se todos os débitos autorizados e cheques emitidos já foram lançados. A conta é encerrada em 30 dias. Havendo débitos pendentes, é possível programar a data para o fechamento. Neste caso, é necessário avisar o banco e deixar saldo suficiente para cobrir o débitos e as taxas vinculadas, como a CPMF e IOF. Por fim, é necessário devolver os talões de cheques e cartões, e exigir documento do banco comprovando a devolução. É importante também não esquecer de cancelar todas as autorizações de débito automático para pagamento de contas junto ao banco e às empresas prestadoras dos serviços. Se o cliente mantiver outras transações com o banco, como, por exemplo, financiamento de veículo ou casa própria, é preciso orientar a instituição sobre como proceder para a cobrança das mensalidades futuras. Mesmo com saldo negativo é possível encerrar a conta Aqueles que têm saldo negativo ou dívidas de cheque especial também podem solicitar o fechamento da conta. Esta é, inclusive, a melhor alternativa se o cliente realmente não for mais movimentá-la. Assim, a pessoa não vai continuar pagando tarifas mensais até que arranje dinheiro suficiente para pagar os juros e eliminar o saldo devedor, o que pode demorar. O cliente tem a obrigação de pagar a dívida com o banco, mas há a possibilidade de fazer um acordo para que o pagamento seja efetuado de outra forma, sem que a conta fique aberta. Os termos de um acordo devem ser propostos pelo cliente na mesma carta que enviar para formalizar o encerramento da conta.