Bancos esperam manutenção dos juros nos EUA O Federal Reserve (Fed - o Banco Central dos EUA) deve manter as taxas de juro de curto prazo inalteradas na reunião do dia 18 de março, segundo pesquisa Dow Jones/CNBC feita hoje, depois da divulgação dos dados do desemprego em fevereiro, com os primary dealers, as instituições credenciadas a realizar operações com o Fed. A maioria também prevê que o Fed mudará a tendência da política monetária, mudando a avaliação de que os riscos estão equilibrados para a de que eles pendem na direção de debilidade econômica. A pesquisa ouviu economistas de 20 dessas 22 instituições. Para 16 dos entrevistados, a taxa dos Fed Funds (o juro básico) será mantida em 1,25% ao ano; 14 deles prevêem que o Fed adotará uma tendência de baixa. Na opinião de quatro economistas, o Fed reduzirá a taxa de juros em 25 pontos-base. Até recentemente, era quase unânime a previsão de que o Fed manteria as taxas de juro inalteradas até junho. Os últimos indicadores mudaram esse quadro e alguns já estimam que a taxa dos Fed Funds estará em 0,75% na reunião de 6 de maio.