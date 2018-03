Bancos estão entre os líderes de queixas do consumidor A falha na qualidade dos serviços, os aumentos abusivos de juros e tarifas e a resistência em cumprir as leis do Código de Defesa do Consumidor (CDC) colocam os bancos nas primeiras colocações de queixas de consumidores nos órgãos de defesa do consumidor. De acordo com o ranking de reclamações da Fundação Procon-SP, órgão de defesa ao consumidor ligado ao governo federal, os bancos ficam com a segunda posição com 3.471 queixas e 14.393 consultas. No Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), os bancos ocupam a terceira posição com 1.652 queixas. As principais queixas contra as instituições financeiras são: falha nas transações eletrônicas, cobrança indevida de tarifas e juros de financiamentos, problemas contratuais, falhas bancárias em cheques e ordens de pagamento e problemas de negativação de conta indevidamente. O técnico de assuntos financeiros do Procon-SP, Diogenes Donizete Silva, avisa que os grandes problemas do consumidor com os bancos estão relacionados à cobrança indevida de tarifas e às falhas das movimentações de contas eletrônicas. ??As falhas eletrônicas ocorrem porque as instituições não têm um sistema seguro. Os bancos não admitem que o sistema é falho e repassam seus problemas aos consumidores??, destaca. O crescimento das falhas nos serviços bancários ocorreu depois que os bancos passaram a forçar o consumidor a realizar movimentações financeiras nos caixas eletrônicos, Internet e auto-atendimento. ?O banco deve se responsabilizar em caso de saques indevidos nas contas de seus clientes. As instituições estão forçando o consumidor a utilizar os recursos eletrônicos da agência?, alerta Marcos Diegues, advogado do Idec. Marcos Diegues destaca que, ao utilizar cada vez mais os meios eletrônicos de movimentação de contas, os clientes bancários correm os riscos de golpes aplicados pelos estelionatários. ? Os golpes são aplicados por meio de cartões de débito e Internet, com a transferência de valores em contas?, conta. O advogado do Idec afirma que em casos de movimentação ou saques indevidos, além de registrar o fato na delegacia de polícia mais próxima, o consumidor deve encaminhar o fato aos órgãos de defesa do consumidor e, em último caso, entrar com ação na Justiça. Falta de fiscalização de tarifas A maior crítica dos especialistas é a de que, como o BC tentou regular o setor, criando a resolução, os bancos podem achar que não têm mais a obrigação de cumprir o que determina o CDC. Os bancos movem uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir que não sejam obrigados a cumprir o CDC. A decisão deve sair este ano. ?Falta uma fiscalização mais rigorosa por parte do Banco Central, principalmente no caso de aumentos de tarifas?, explica Marcos Diegues. O advogado do Idec relata que os bancos reajustam suas tarifas em porcentagens absurdas, e as mesmas não são controladas pelo Banco Central. ?O correto seria a instituição reajustar as tarifas a cada doze meses do aniversário do contrato, segundo a legislação do setor. Porém esta regra não é respeitada e as tarifas aumentam diversas vezes por ano?, alerta. Ranking de reclamações do Procon-SP de janeiro a dezembro de 2002 Assunto Total de reclamações Telefonia 10.299 Bancos 3.471 Móveis 2.500 Planos de saúde 2.245 Título de Capitalização 1.809 Cartão de crédito 1.764 Clubes 1.567 Cursos livres 1.441 Serviço de água e esgoto 1.381 Fornecimento de energia elétrica 1.307