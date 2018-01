"Bancos estão fazendo a sua parte", diz associação O presidente da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), André Jafferian Neto, contestou na noite desta segunda-feira as declarações do ministro chefe da Casa Civil, José Dirceu, de que o sistema financeiro não financia a produção e vive de "tesouraria". "Não sei de que bancos o ministro está falando", disse Jafferian. "Do pequeno e do médio banco é que não é. Os bancos estão fazendo sua parte". Ele garantiu que a redução nas taxas de juros tem ocorrido "rapidamente". O presidente da ABBC disse que o segmento de cheques especiais "não faz parte do uso do público da maioria dos bancos do País". Além disso, "quem opera com cheque especial é apenas o segmento dos cinco maiores bancos". O presidente da ABBC diz que os bancos que trabalham com pequenas e médias empresas têm cobrado spread (diferença entre a taxa de captação e empréstimo) "muito baixo", de menos de 10% ao ano, além da taxa básica de juros de 22% ao ano. Se a taxa básica de juros básica cair para 10% ao ano, o setor de pequenas e médias empresas vai pagar juro de 18% ao ano, disse Jafferian.