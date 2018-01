Bancos estatais no Brasil têm mais dificuldades que os privados, diz agência

A agência de classificação de risco Standard & Poor's afirmou que os maiores bancos estatais do Brasil "estão em pior condição que os do setor privado para lidar com a recessão" no País.

A informação consta de um relatório da S&P publicado nesta segunda-feira, 22, intitulado "O quanto os maiores bancos brasileiros são resilientes ao declínio econômico?"

Na avaliação da agência, a situação ruim dos bancos estatais brasileiros deriva de uma alta nos empréstimos direcionados pelo governo e das margens menores, o que levou essas instituições a abarcar uma crescente fatia do crédito do mercado na comparação com seus concorrentes privados, nos últimos anos.

"Nesse ínterim, conforme a economia doméstica começou a desacelerar", os bancos privados restringiram os empréstimos e se voltaram para emprestadores de menor risco para proteger sua lucratividade, diz a agência em comunicado.