Bancos estrangeiros aumentam exposição no Brasil Os bancos estrangeiros aumentam sua exposição no Brasil em moeda local. Um relatório publicado hoje pelo Banco de Compensações Internacionais (o banco central dos bancos centrais e conhecido por sua sigla BIS), aponta que entre meados de 2003 e o final do terceiro trimestre de 2004, os créditos dos bancos estrangeiros em reais aumentaram de US$ 51,8 bilhões para US$ 61,9 bilhões. No total, a exposição dos bancos estrangeiros no País sofreu um forte crescimento nesse período, passando de US$ 108,4 bilhões para US$ 115,8 bilhões até setembro de 2004. Na classificação do BIS, exposição em moeda local é o que uma sucursal de um banco estrangeiro baseada no Brasil daria em crédito a um residente brasileiro, seja empresa ou particular. No Brasil, os bancos europeus são os que mais se expõem, com US$ 79,3 bilhões. Individualmente, os holandeses e espanhóis são os principais responsáveis por esse volume e cada um representa cerca de US$ 21 bilhões em créditos ao País. Já os bancos americanos contribuem com US$ 21,3 bilhões em créditos. Não foi apenas no Brasil que a média de créditos em moeda local sofreu um aumento. A taxa média na América Latina também aumentou, passando de 52% de toda a exposição dos bancos estrangeiros na região em 2003 para 55%. Isso significou um crescimento de US$ 254 bilhões para US$ 268,6 bilhões. No total, exposição dos bancos estrangeiros nas economias latino-americanas passou de US$ 484,5 bilhões em meados de 2003 para US$ 487,3 bilhões em setembro do ano passado. Mas foi na Ásia que a exposição dos bancos estrangeiros sofreu maior incremento, chegando a US$ 560,3 bilhões no terceiro trimestre de 2004 e superando a América Latina. Os principais responsáveis pelo aumento foram a China, de US$ 64,1 bilhões para US$ 82,3 bilhões, e a Coréia, que incrementou a exposição dos bancos de US$ 104,1 bilhões em 2003 para US$ 145,9 bilhões. No geral, a maior atividade entre os bancos e o maior apetite dessas instituições financeiras ao risco aumentaram a exposição dos bancos no terceiro trimestre de 2004. O aumento total, incluindo os países desenvolvidos, foi de US$ 549 bilhões, o que fez as operações de créditos chegarem a US$ 17,7 trilhões em todo o mundo. Apenas 9% desse volume estão nos mercados emergentes.