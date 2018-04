Bancos estrangeiros preferem títulos indexados ao dólar Os bancos estrangeiros estão reduzindo a compra de títulos públicos vendidos pelo Banco Central através de oferta pública. A preferência dos bancos estrangeiros tem sido por títulos indexados ao câmbio ou a algum índice de preços, como o IGP-M. No final do ano passado, por exemplo, essas instituições foram os maiores compradores das NBC-E, títulos emitidos pelo Banco Central e vinculados ao câmbio. Desde setembro do ano passado os bancos estrangeiros têm comprado entre 50% e 60% dos papéis cambiais vendidos pelo Banco Central (NBC-E) ou Tesouro (NTN-D). Segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão do Ministério da Fazenda, as instituições financeiras estrangeiras compraram apenas 16,92% dos títulos públicos colocados em leilão no mês passado, o menor percentual já observado nos últimos 18 meses, enquanto os bancos brasileiros absorveram os 83,08% restantes. No final do ano passado, os bancos estrangeiros compraram 43,67% dos títulos colocados em leilão pelo Tesouro Nacional e, à exceção de julho de 2001 (quando a participação das instituições estrangeiras representou 18,73% dos papéis leiloados), a média ficou em torno de 40% do total ofertado. Outro movimento evidente nos últimos meses, é a redução do estoque dos títulos que permanecem na carteira própria das instituições financeiras, sejam bancos brasileiros ou estrangeiros, com uma parcela crescente sendo alocada aos ?clientes? dos bancos, especialmente os fundos de investimentos. Em dezembro de 2001, por exemplo, a chamada ?carteira própria? de títulos públicos dos bancos somava R$ 243,73 bilhões, representando 41,72% do estoque total de títulos públicos em poder do mercado. Naquele mês a dívida pública em títulos somava R$ 584,28 bilhões, conforme dados da Secretaria do Tesouro Nacional. Sete meses depois a carteira própria dos bancos e demais instituições financeiras caiu para R$ 229 bilhões, apesar de o estoque de títulos públicos em poder do mercado ter aumentado para R$ 633,63 bilhões no final de julho. Ou seja, a carteira própria de títulos públicos dos bancos caiu R$ 14,7 bilhões no período, enquanto o estoque total de títulos públicos em circulação aumentou R$ 49,35 bilhões no mesmo período. Com isso, a carteira própria das instituições brasileiras passou a representar apenas 36,15% dos papéis do governo em poder do mercado. O estoque de títulos públicos em poder dos ?clientes? dos bancos somava R$ 268,37 bilhões no final de julho, ainda segundo os dados da STN.