Bancos estrangeiros querem atrasar acordo Argentina-FMI Os bancos estrangeiros que operam na Argentina estão solicitando que o acordo do Fundo Monetário Internacional (FMI) com o País seja retardado. Segundo o jornal Financial Times, os bancos estão furiosos com as novo conjunto de leis apresentadas pelo governo argentino que, segundo eles, vão causar novas perdas de centenas de milhões de dólares em seus balanços. A Associação dos Bancos Argentinos - que representa as subsidiárias de bancos estrangeiros como o Citibank, HSBC, BBVA e BSCH - se reuniu com embaixadores do Grupo dos Sete (G7) para pressioná-los a atrasar o acordo com o FMI até que o governo argentino recue nas suas propostas. Os bancos estão também solicitando uma reunião urgente com o presidente Eduardo Duhalde para expressar as suas preocupações com as novas leis. Segundo o diário britânico, alguns bancos também solicitaram às suas matrizes que façam pressão sobre o governo argentino e realizem contatos com diretores do Tesouro dos Estados Unidos e do FMI. Carta Na sexta-feira passada, o governo argentino enviou o rascunho de uma carta de intenções ao FMI, tornando mais próxima uma rolagem dos pagamentos das dívidas junto aos credores multilaterais neste ano. Ontem, no entanto, o FMI estava estudando as reclamações apresentadas pelos bancos ao seu representante em Buenos Aires. Desde o início do ano, o FMI conseguiu convencer o governo argentino a cancelar a lei de falências e outras medidas que afetaram o sistema bancário do país. Mas agora os bancos estrangeiros afirmam que o Congresso está ressuscitando silenciosamente muitas das medidas antigas. "Isso é puro populismo", disse ao FT um diretor de um banco. "Retornamos aos velhos e ruins dias de janeiro." Gorjetas Segundo o jornal, alguns banqueiros afirmam que os parlamentares estão pedindo "gorjetas" para bloquear as propostas. Entre as várias medidas que estão em trâmite no Congresso, há uma que tornaria a matriz de um banco estrangeiro na Argentina responsável pelos novos depósitos. Outra medida criaria um imposto retroativo de 10% sobre qualquer pessoa que sacou mais de US$ 100 mil do sistema bancário no ano passado. Leia o especial