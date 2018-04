Bancos europeus apertam padrões para concessão de crédito--BCE Os bancos da zona do euro apertaram mais uma vez no final do ano passado os critérios utilizados para a concessão de crédito e esperam continuar elevando estes padrões ao longo de 2009, ainda que em ritmo mais lento, afirmou o Banco Central Europeu (BCE) nesta sexta-feira. Em sua pesquisa mais recente, o BCE disse que a perspectiva econômica mais fraca foi a principal razão por trás do aumento dos critérios de concessão de crédito, tanto para as pessoas físicas, quanto para as empresas no quarto trimestre de 2008. (Reportagem de Krista Hughes e Marc Jones)