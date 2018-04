Bancos europeus reclamam da reunião de Fraga e Malan Está longe de ser fechada a lista dos bancos que irão participar da reunião com o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, marcada a próxima segunda-feira na sede do Federal Reserve (Fed) de Nova York. O problema está na participação dos bancos europeus, segundo informou à Agência Estado um dos principais executivos de um banco com grande exposição ao Brasil e que foi convidado para a reunião. "Está difícil fechar a participação dos bancos europeus?. Segundo ele, ?a desculpa oficial é porque a reunião será em Nova York, mas em conversa reservada os banqueiros europeus reclamam da falta de coordenação com as instituições européias", revelou o executivo. Segundo ele, a coordenação da reunião entre os bancos com Malan e Fraga está a cargo de William Rhodes, senior vice-chairman do Citigroup, e de Charles Dallara, do Institute of International Finance (IIF), organização que representa os interesses dos bancos internacionais com sede em Washington. Ainda segundo o executivo, a lista de participantes convidados - cujas presenças não foram totalmente confirmadas - está entre 10 e 15 bancos. "O contato de Rhodes e Dallara com os bancos americanos é mais estreito", observou o executivo. Tanto é assim que o Citigroup, o FleetBoston, o J.P. Morgan e o Bank of America já confirmaram a presença. Um porta-voz do banco alemão WestLB disse que sua instituição não havia sido convidada para a reunião. Ele não quis fazer comentários sobre se iria manter as linhas de comércio exterior ao Brasil. Sobre os resultados da reunião, o executivo acredita que muitos bancos já reduziram bastante suas linhas de crédito de comércio exterior ao Brasil e estão confortáveis em anunciar "um compromisso de cavalheiros", ou um compromisso mais informal, com Malan e Fraga, para manter as linhas de crédito nos níveis atuais, depois dos cortes já sofridos. "No estágio atual, os bancos que confirmarem presença na reunião estarão dispostos a fazer um compromisso menos pesado com o Brasil", acrescentou. Nesse aspecto, o executivo acha que a reunião pode ser positiva para os mercados na próxima semana. Ele acha que o grau de suporte vai variar de acordo com cada banco e de perdas já registradas com a Argentina. "Não é todo mundo que estará disposto a fazer declarações como o Santander", afirmou o executivo.