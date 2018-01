Bancos exageram nos juros Nada justifica a alta da taxa de juros ao consumidor neste momento. A avaliação é do vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel Ribeiro. Os últimos números do Banco Central mostram que o juro do cheque especial chega a 152,3% ao ano e a taxa para o empréstimo pessoal bate em 77,8% ao ano. Como comparação, a taxa básica de juros (Selic) está em 18,5% ao ano. Ganância exagerada Analisando estes dados, Miguel Ribeiro é enfático ao dizer que os bancos estão exagerando. Segundo ele, todos os fatores que influenciam a alta de juros continuam sob controle. A inadimplência está em queda, a taxa Selic estável e a taxa de captação das instituições e o compulsório também vem sofrendo reduções graduais. Só a redução do compulsório nos últimos meses foi responsável por uma injeção de R$ 30 bilhões na economia. Os números apurados pela Anefac mostram que de março de 99 até maio deste ano, a taxa básica de juros caiu 59%. No mesmo período, a taxa média cobrada do consumidor no mercado teve uma redução de 37%. Taxas salgadas Apesar da queda, as taxas do crediário continuam salgadas, na comparação com a Selic de 18,5% ao ano. E mesmo a Selic está muito alta, lembrando que a perspectiva de inflação para este ano é da ordem de 6%. O acordo entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional (FMI) estabelece que a inflação este ano não pode passar de 8%. A melhor comparação pode ser feita tomando por base as taxas de rendimento dos Certificados de Depósito Bancário (CDB). Isso porque parte da captação neste tipo de investimento é destinada para produtos de crédito. Para se ter uma idéia, a taxa de um CDB prefixado de 30 dias, para médios investidores, era ontem de 16,27% ao ano. Para os grandes investidores, a taxa é maior e chega a 18,87% ao ano. Como se vê, taxas muito distantes dos custos dos empréstimos. Ritmo lento Miguel Ribeiro explica a diferença pela ganância dos bancos, que não repassam ao consumidor todos benefícios que obtiveram no período, como a diminuição de custos obtida e a diminuição da taxa de risco. Apesar da crítica aos bancos, o vice-presidente da Anefac coloca parte da culpa nos próprios consumidores. Segundo ele, as pessoas aceitam as taxas abusivas e acabam caindo num círculo vicioso. Com a corda no pescoço Muita gente está recorrendo ao empréstimo pessoal dos bancos para pagar o rombo do cheque especial. O risco aqui é o prazo dos empréstimos: quanto maior, maior os juros. Sobre o futuro, Ribeiro é mais otimista. Acreditando na estabilidade dos juros, ele acha que os bancos poderão queimar um pouco mais de gordura e reduzir, ainda que lentamente, as taxas para o consumidor. Veja no link abaixo a pesquisa completa da Anefac em abril.