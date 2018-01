Bancos farão manual para correntistas O usuário de serviços bancários vai dispor de um manual com todas as regras do relacionamento que os bancos devem manter com seus clientes. O diretor de Normas do Banco Central, Sérgio Darcy, disse ontem que vai contatar os bancos para que esse serviço esteja disponível em todas as agências bancárias, além das centrais de atendimento do Banco Central. O BC ficaria encarregado de editar o manual e mantê-lo atualizado, cabendo aos bancos a reprodução para o grande público. Darcy explicou que o objetivo do manual é oferecer aos clientes e usuários de serviços bancários todas as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor Bancário. Assim é conhecida a resolução 2878, do Conselho Monetário Nacional (CMN), aprovada em 26 de julho último. Ontem, em nova reunião do CMN, foi aprovada nova resolução que, além de incluir regras novas, modifica algumas já existentes.