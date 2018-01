Bancos fecham no carnaval e reabrem na quarta de cinzas A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que nos dias 27 e 28 de fevereiro (segunda-feira e terça-feira de carnaval) não haverá atendimento ao público. Já no dia 1º de março (quarta-feira de cinzas), os bancos abrirão mais tarde, às 12h, e fecharão no horário normal. A Febraban comunicou ainda que as contas de consumo (água, luz, telefone, etc) e os carnês que vencerem nos dias 27 e 28 poderão ser pagas sem multa no dia 1º de março. Já os tributos que não estejam com a data ajustada pelo calendário de feriados (federais, estaduais e municipais) deverão ser pagos anteriormente, no dia 24 (sexta-feira). É possível agendar o pagamento das contas de consumo ou pagá-las com o sistema de código de barras nos auto-atendimentos, lotéricas e Correios.