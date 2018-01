Bancos fecham segunda e terça de carnaval Os bancos não funcionarão dias 23 e 24 deste mês, segunda e terça-feira de Carnaval. As agências reabrirão para atendimento ao público a partir do meio-dia da Quarta-feira de Cinzas, dia 25. O horário de fechamento do expediente ao público será normal. Nas localidades em que o encerramento do expediente ocorra antes das 15h00, o atendimento ao público deverá ter seu início antecipado de modo a garantir o mínimo de 3 horas de expediente ao público. O Banco do Brasil, Executante da Compensação, expedirá Circular COMPE definindo os horários das sessões de trocas e os procedimentos próprios e específicos para a compensação de cheques e outros papéis.