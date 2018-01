Bancos Fiat e Ford elevam juros Os bancos Fiat e Ford elevaram ontem as taxas de juros para financiamento e leasing de veículos. O aumento da taxa para financiar os carros da Fiat foi de 0,2 ponto percentual, em média. A taxa mensal passou de 1,99% para 2,09% para parcelamento entre 13 e 24 meses. Nos planos entre 25 e 36 meses, a nova taxa é de 2,19%. Nos financiamentos entre 42 e 28 meses, 2,29%. A entrada mínima é de 15% em todos os planos. Para os planos com período inferior a 12 meses, a taxa mensal continua sendo 1,99%, cobrada desde o início de abril. O Banco Ford elevou a taxa promocional de 1,99% para 2,19% ao mês nos planos com prazo de até 17 meses e para 2,09% no parcelamento de 18 a 36 meses. A entrada é de 10% do valor do veículo. O Banco GM também aumentou a taxa de juro nos negócios realizados deste sexta-feira. A taxa passou para 2,29% ao mês em parcelamento até 36 meses, e 2,39% ao mês nos planos até 48 meses. Nas operações de 24 meses, os juros foram mantidos em 1,99% ao mês.