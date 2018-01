Bancos financiam compra de material escolar Aproveitando a época de volta às aulas, a Nossa Caixa e o Banespa estão oferecendo linhas especiais de financiamento para a compra de material escolar, livros didáticos e uniformes escolares. As instituições estão financiando listas escolares de até R$ 700,00 e o pagamento pode ser efetuado em até 12 meses. A Nossa Caixa está oferecendo o financiamento para clientes e não-clientes. O produto estará disponível em todas as agência do banco, entre janeiro e março e de julho a agosto. Para quem não for cliente da Nossa Caixa, o pagamento pode deverá ser feito com cheques pré-datados. Para obter o financiamento, o interessado não pode ter restrições bancárias e apresentar a relação e orçamento do material escolar. A taxa de juros é de 3,30% ao mês. O Banespa tem uma taxa um pouco mais atrativa, de 3,00% ao mês. Porém, a linha de crédito é apenas para correntistas da instituição. O limite mínimo do empréstimo da instituição é de R$ 100,00. O limite máximo é de R$ 700,00. De qualquer forma, os juros cobrados pelas instituições não são baixos, e o consumidor só deve recorrer ao financiamento em último caso. O melhor é, dentro das possibilidades, sempre pagar à vista. Veja nas tabelas abaixo alguns exemplos de financiamentos nas duas instituições: Nossa Caixa Valor do financiamento 3 parcelas 6 parcelas 9 parcelas 12 parcelas R$ 200,00 R$ 71,11 R$ 37,39 R$ 26,05 R$ 20,45 R$ 400,00 R$ 142,23 R$ 74,57 R$ 52,09 R$ 40,91 R$ 500,00 R$ 177,79 R$ 93,22 R$ 65,72 R$ 51,13 R$ 700,00 R$ 248,90 R$ 130,51 R$ 91,17 R$ 71,59 Fonte: Nossa Caixa Banespa Valor do Financiamento 12 parcelas R$ 300,00 R$ 30,14 R$ 500,00 R$ 50,23 R$ 700,00 R$ 70,23 Fonte: Banespa