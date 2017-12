Bancos funcionam até quinta-feira Os bancos só estarão atendendo ao público até quinta-feira, dia 28. De 29 de dezembro até 1.º de janeiro permanecerão fechados, reabrindo na terça-feira, 2. Portanto, quem tem contas a pagar deve ficar atento aos vencimentos e normas de pagamento, já que em algumas situações será preciso antecipar a quitação e em outras o prazo de vencimento poderá ser prorrogado. Segundo a Federação Brasileira das Associações dos Bancos (Febraban) quem tiver tributos (impostos, contribuições, etc.) que vencem até o dia 31 deverá pagar até o dia 28. O contribuinte que não antecipar a quitação desses débitos até essa data terá de arcar com juro e multa especificados no documento. As contas de água, luz, etc., que vencerem nos dias em que os bancos estiverem fechados, poderão, no entanto, ser pagos até dia 2, sem cobrança de encargos. Os pagamentos de outras contas diversas que são feitos por meio de boleto bancário, com vencimento do dia 29 até o dia 1.º, também poderão ser prorrogados para o dia 2.