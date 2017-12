Bancos funcionam das 9h às 11h na véspera de Natal Os bancos deverão abrir das 9h às 11h no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, em todas as capitais e regiões metropolitanas dos Estados com horário igual ao de Brasília. No interior, as agências deverão abrir das 8h às 10 horas. No dia 31 de dezembro, não haverá expediente bancário e as agências só reabrem no dia 2 de janeiro, sexta-feira. Os caixas automáticos funcionarão das 6h às 22 horas. Os equipamentos instalados em hospitais, aeroportos e estações rodoviárias ou ferroviárias podem funcionar 24 horas por dia.