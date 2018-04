Bancos impulsionam bolsas da Europa após Goldman Sachs

O índice FTSEurofirst 300, referência das principais ações europeias, subiu 1 por cento, para 838 pontos, após ter avançado 2 por cento no pregão anterior.

Os papéis do segmento bancário registraram os maiores ganhos dentro do índice. BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, UBS e UniCredit subiram entre 1,7 e 3,6 por cento.

"A economia está se aproximando de um ponto de recuperação", disse Darren Winder, diretor de pesquisa estratégica da Cazenove, em Londres. "Os lucros estão começando a voltar, e eles devem crescer na segunda metade do ano, e mais em 2010."

O Goldman Sachs, maior banco de investimento de Wall Street, anunciou alta de 33 por cento no lucro trimestral, num período em que fortes ganhos com corretagem foram contrabalançados por despesas com pagamento de empréstimos concedidos pelo governo norte-americano.

O indicador europeu de ações acumula alta de 29,9 por cento frente à mínima histórica atingida em 9 de março, mas alguns analistas dizem que o rali foi muito longe em relação a qualquer sinal real de recuperação.

Dados econômicos dos Estados Unidos deram espaço para diferentes interpretações.

Um salto na comercialização de automóveis e gasolina impulsionou as vendas no varejo norte-americano em junho, enquanto uma medida da inflação do país cresceu duas vezes o esperado, alimentando esperanças de que a economia finalmente está iniciando uma modesta recuperação.

Segundo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, as vendas no varejo subiram 0,6 por cento frente ao mês anterior, acima das expectativas de economistas de avanço de 0,4 por cento.

Contudo, alguns analistas afirmaram que os números foram fracos se forem excluídos da conta o desempenho de automóveis e gasolina.

Um relatório separado mostrou que os preços ao produtor norte-americano aumentaram 1,8 por cento no mês passado, superando expectativa de ganho de 0,9 por cento.

Os principais índices de Wall Street operavam em alta no momento em que as bolsas europeias fechavam.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 0,85 por cento, a 4.237 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX ganhou 1,26 por cento, para 4.781 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 subiu 0,98 por cento, para 3.081 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib encerrou em alta de 1,28 por cento, a 18.450 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 teve valorização de 0,7 por cento, para 9.634 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 avançou de 0,45 por cento, a 7.079 pontos.