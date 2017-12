Bancos investem na pessoa física O analista de investimentos bancários da Corretora Sudameris, Gilberto Pereira de Souza acha que esse crescimento no crédito pessoal deve ser ainda maior nos próximos meses, em função do crescimento da economia e da queda da taxa de juros básica - Selic. Ele explica que a medida faz parte da estratégia dos grandes bancos para manter a rentabilidade. Isso porque a maior parte do ganho das instituições vem dos investimento em títulos públicos, cujos juros estão caindo. "Como a Selic está em 16,5% ao ano e pode cair mais e os juros do crédito pessoal chegam a 69,20% ao ano e caem muito mais lentamente, o melhor negócio para as instituições financeiras passa a ser aumentar os empréstimos ao consumidor", explica. Souza diz que com a queda dos juros e do desemprego, o reflexo deve ser a diminuição da inadimplência. Diante disso, os bancos tendem a aumentar o volume de crédito ao consumidor, pois têm maior confiança na hora da concessão dos empréstimos. Concorrência entre bancos é vantagem para o cliente A concorrência entre os bancos faz com que, além do crescimento do volume de crédito, os juros também caiam. No Santander, por exemplo, de janeiro a junho deste ano, a carteira de crédito pessoal teve um crescimento de 55%. Na média, isso equivale a um aumento de 8% ao mês. No Unibanco o volume de empréstimo para pessoa física cresceu 20% de dezembro de 1999 até julho deste ano. O uso do cheque especial pelos clientes cresceu 10% no mesmo período. O diretor de produtos do Unibanco, Rogério Estevão, confirma que a tendência é de aumento da oferta de crédito pessoal nos próximos meses. Segundo ele, a estratégia do banco de oferecer o dinheiro ao cliente sem burocracia, até mesmo pela Internet, e com taxas de juros abaixo das de mercado, contribuiu para isso. Juros mais competitivos A taxa de juros que o Unibanco cobra no empréstimo pessoal está entre 3% e 3,5% ao mês, bem abaixo do valor de mercado que pode chegar a 7,5% no crediário do comércio. "O banco faz uma seleção natural do cliente, já que conhece o histórica de cada um. Isso diminuiu o risco e permite os juros menores", explica. A pessoa pode comprar à vista numa loja e pagar ao banco, com juros bem menores. O cenário positivo da economia também colabora, já que a retomada do emprego gera mais renda e menor risco de inadimplência. Outro fator, reconhece Rogério, que contribuiu para esse aumento do empréstimo ao consumidor, foi a queda da Selic e a perspectiva de que a política de redução da taxa básica continue. "Se eu tivesse uma varinha de condão, voltaria todos os investimentos do banco para o empréstimo pessoal", afirma. A Losango, financeira do Loyds TSB, também confirma o crescimento no volume de empréstimo pessoal. O diretor de operações, Manuel Vieira, informa que o aumentou chegou a 18% nos primeiros seis meses do ano em relação ao mesmo período de 99. "Agora em julho devemos crescer 22%", afirma Vieira.