Bancos investem para atrair novos clientes Os departamentos de marketing dos bancos preparam campanhas agressivas para ganhar mercado e conseguirem novos clientes neste final de ano, quando costuma haver maior atividade econômica. Segundo o presidente da consultoria Austin Asis, Erivelto Rodrigues, estima-se que 44 milhões de pessoas ou 25 milhões de famílias não possuem contas bancárias no Brasil. "É um mercado ainda não explorado", observa Rodrigues. O Banco Itaú, a partir de segunda-feira, dia 3, inicia uma campanha em suas agências para abertura de contas em que os clientes atuais indiquem novos correntistas pessoas físicas. O grupo Santander está lançando uma série de inovações incluindo a criação de um departamento de telemarketing no Banespa (adquirido pelo grupo em leilão de privatização) com foco em ganhar clientes de outros bancos e mesmo atrair pessoas que ainda não tinham conta bancária. O grupo está apostando, por exemplo, no público universitário (acima de 18 anos) com benefícios que vão de Bolsa Estudante a financiamentos a teses de doutorado. O Bradesco acaba de adquirir a concessão para oferecer serviços financeiros nas 5,5 mil agências dos Correios e pretende obter assim 3,5 milhões de novos clientes. O Banco do Brasil amplia os convênios já realizados com a rede de supermercados Sendas. O Unibanco atuará com as Lojas Ponto Frio. E a Caixa Econômica Federal pretende aumentar a oferta dos serviços bancários de 8.500 para 9 mil agências lotéricas até o final deste ano. A disputa está acirrada nos bancos de varejo e atinge também os bancos de elite" O Citibank pretende lançar nos próximos dias um projeto inédito para conseguir novos clientes com renda mínima de R$ 5 mil mensais. Neste momento, o Citi está estimulando os 250 mil possuidores de seus cartões de crédito a se tornarem clientes do Banco O Bank Boston deve ampliar sua campanha publicitária este ano em 20%, concentrando forças neste final de ano, quando se espera maior renda circulando em virtude do 13º salário. A diretora geral de Marketing do banco, Claudia Pagnani, afirma também está investindo no segmento de fundos de investimento, com produtos inovadores. Serviços eletrônicos para reduzir custo O presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-SP), Carlos Alberto Bifulco, diz que do ponto de vista dos clientes sente-se um processo contínuo dos bancos de reduzirem os custos e procurarem diminuir a exposição dos recursos próprios. Segundo o dirigente, os bancos procuram intensificar a oferta de serviços eletrônicos (pela internet, por exemplo), cuja utilização tende a reduzir os custos operacionais, e ganhar clientes para seus fundos de investimento. No segmento de crédito, os bancos estão cada vez mais cautelosos.