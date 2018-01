Bancos: investimento por telefone Em muitos bancos, é possível fazer aplicações e outras movimentações até as 20 horas, como no BankBoston, ABN Amro Bank, Lloyds TSB e Citibank. Nos demais horários, pode-se obter informações e realizar aplicações e resgates. Quando a operação é feita fora dos horários específicos de cada produto, o início de sua operação será no próximo dia útil. Veja as opções de investimento na tabela abaixo. Veja como investir pelo call center Para realizar aplicações por call center nos bancos citados é necessário ter uma conta corrente ou de investimento e uma senha. Para as pessoas que não possuem nenhum dos dois tipos de conta, as instituições enviam os formulários para o cadastro, que devem ser aprovados previamente. Os limites mínimos exigidos para aplicações por telefone são idênticos aos das aplicações feitas na agência, variando de R$ 50 (Citibank) a R$ 10 mil (Lloyds). A maior parte dos bancos oferece resgates, aplicações, consultas sobre saldo, rentabilidade e composição de carteiras de investimento, simulações de performance com base no desempenho passado do investimento pretendido e outras movimentações (como transferências). O cliente só precisa comparecer à agência para a abertura de contas de investimento em fundos de ações. É que esse tipo de aplicação oferece risco, ou seja, o cliente pode perder dinheiro e, por isso, precisa assinar um documento declarando que está ciente disso. Na segunda vez em que for aplicar no mesmo fundo de ações, o investidor poderá fazê-lo pelo call center. Veja abaixo, as comparações entre alguns bancos: Principais produtos de investimento oferecidos por call center Principais produtos de investimento oferecidos por call center BankBoston CDB-DI (Certificado de Depósito Bancário atrelado a depósitos interbancários; título remunerado por taxas de juros futuras), todos os fundos de investimentos e poupança. Lloyds Todas as categorias de fundos de investimento e de papéis de renda fixa. Itaú/ Santander Todas as categorias de fundos de investimentos, poupança e CDB. Unibanco/ ABN Amro Bank Todas as categorias de fundos de investimento, todas as categorias de papéis de renda fixa e poupança. Citibank Todas as categorias de fundos de investimento e todas as categorias de papéis de renda fixa e variável. Principais serviços prestados BankBoston Aplicações, resgates, transferências, consultas sobre saldo e rentabilidade, e crédito a juros de 2,5% ao mês para o investidor que precisar de dinheiro e não quiser sacá-lo de seu investimento. Lloyds Aplicações, resgates, transferências e consultas sobre saldo e rentabilidade. Itaú Todas as negociações referentes aos fundos, à poupança e ao CDB são possíveis pelo call center do Itaú, ou seja, é permitido fazer aplicações, resgates, transferências e consulta sobre saldo e rentabilidade. Santander Apresenta restrições somente com relação ao CDB. Por telefone, é possível apenas fazer consultas relativas a esse produto. Em fundos e poupança, no entanto, é possível fazer aplicações, resgates, consultas sobre saldo e rentabilidade e outras movimentações. Unibanco/ Citibank/ ABN Amro Bank Transferências, resgates, aplicações, consultas sobre rendimento, saldo e composição de carteiras de investimento e simulação de performance com base no desempenho passado do investimento pretendido. Diferenciais Bank Boston O Bank Boston possui duas lojas de investimento no Brasil (em São José dos Campos-SP e Maceió-AL) onde o call center é integrado ao site do banco. Nesses locais, o investidor fala com um especialista em investimentos da central de atendimento telefônico por meio de uma conferência virtual. Na tela do computador o visitante acompanha, por som e imagem, as demonstrações de rentabilidade passada do investimento escolhido e faz comparações, assim como acontece no call center. O atendente faz também um aconselhamento financeiro a seu cliente e analisa seu perfil (para compreender sua aceitação de risco e seu horizonte de investimento). Uma conta só pode ser gerenciada, via call center, por no máximo três atendentes. Citibank O cliente pode determinar pelo call center quanto quer manter em sua conta corrente. O valor excedente será automaticamente aplicado na conta de investimento. Caso a conta corrente apresente menor valor do que o solicitado, ocorrerá débito automático na conta de investimento e o valor será transferido para aquela conta.