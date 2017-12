Bancos já anunciam redução de juros Com a redução da taxa Selic de 17% para 16,5% pelo Comitê de Política Monetária (Copom), alguns bancos já começaram a anunciar redução nas suas taxas de juros. O Unibanco anunciou ontem uma redução seletiva de até 3 pontos porcentuais nas taxas dos diversos produtos para pessoas física e jurídica a um grupo de 400 mil clientes, eleitos pelo critério de menor risco para o banco. Há duas semanas, o banco reduziu a taxa máxima para o cheque especial. A partir de hoje, o Santander também terá novas taxas no cheque especial. Nesse produto, a taxa passa de 11,95% para 10,50%. No supercheque, um produto no qual o cliente obtém redução das taxas à medida que utiliza o cheque especial, a taxa mínima passa a 4,95% e a máxima, a 9,90%. Antes da redução, a taxa máxima era de 10,65%. O Banco Panamericano, especializado em crédito ao consumidor e empréstimos pessoais, vai reduzir suas taxas na próxima semana, disse sua assessoria. As empresas clientes do Banco do Brasil (BB) vão ser beneficiadas com nova redução das taxa de juros cobradas no desconto de cheques, duplicatas, capital de giro e antecipação de receita para a indústria. Ontem, o BB anunciou queda em diversas linhas de financiamento para pessoas jurídicas. A queda da taxa de juros para as pessoas físicas ainda está dependendo de avaliação. Na segunda-feira, devem anunciar redução nas taxas de juros a Caixa Econômica Federal e o HSBC. Na quarta-feira, logo após o anúncio da queda da Selic, o BBVA informou que irá reduzir as taxas na próxima semana. Juros continuam salgados Mesmo com essas reduções, as taxas de juros, especialmente para pessoa física, continuam muito acima da inflação, projetada para 6% ao ano em 2000, ou mesmo da Selic, a taxa básica de juros brasileiros, atualmente em 16,5% ao ano. O ideal é ainda aplicar o dinheiro e comprar à vista. Para quem não tem outra opção, e precisa tomar dinheiro emprestado, a recomendação é pesquisar as taxas de juros das diferentes modalidades de empréstimo, evitando as mais onerosas, como o cheque especial, e planejar-se para o empréstimo. Isso significa não emprestar mais que o indispensável para não pagar juros desnecessariamente. Também é importante não emprestar menos, pois ao precisar de um segundo crédito, as condições impostas pela instituição financiadora podem ser piores, e as mensalidades podem não caber no orçamento já apertado pelas prestações do primeiro. Veja, no link abaixo, os juros praticados pelos bancos no cheque especial e empréstimo pessoal, de acordo com pesquisa realizada pelo Procon-SP.