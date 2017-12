Bancos japoneses anunciam fusão de US$ 37,8 bilhões O Mitsubishi Tokyo Financial Group vai comprar o UFJ Holdings em uma transação de 3,99 trilhões de ienes (US$ 37,8 bilhões). Segundo o acordo anunciado hoje pelas duas instituições, o novo grupo será chamado de Mitsubishi UFJ Financial Group. Os bancos esperam demitir 6 mil funcionários. A operação entre o Mitsubishi Tokyo, segundo maior banco do Japão, e o UFJ, quarto maior, criará um gigante financeiro com 188 trilhões de ienes em ativos, superando o norte-americano Citigroup. O objetivo do grupo, segundo o presidente do Mitsubishi Tokyo, Nobuo Kuroyanagi, é se tornar uma das cinco maiores instituições financeiras do mundo em capitalização. O Sumitomo Mitsui Financial, que também estava interessado no UFJ, estaria agora se aproximando da segunda maior corretora do país, a Daiwa Securities.