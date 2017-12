Bancos lançam máquina de pagamento de contas A revolução tecnológica ainda não acabou com as filas nos bancos. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban),isso ocorre porque as instituições financeiras têm de receber pagamentos em dinheiro de dois terços da população brasileira que não têm conta em banco algum. Enquanto aguarda-se que a situação melhore um pouco até o final de 2002, quando a Febraban prevê que 50% da população estará "bancarizada", um equipamento que recebe o pagamento de contas em dinheiro está sendo testado por três grandes bancos, entre eles o Bradesco e o Banco do Brasil. A Itautec também apresentou uma versão do terminal de pagamento de contas que reduz o custo dos serviços dos bancos e o prazo de atendimento ao cliente, durante o X Congresso e Exposição de Tecnologia da Informação das Instituições Financeiras (CIAB), realizado na semana passada em São Paulo. A máquina recebe pagamentos e dá troco A máquina recebe cédulas e moedas e depois fornece o troco. Para evitar fraudes, a máquina ganhou um dispositivo que reconhece a validade do dinheiro inserido. Um sistema de armazenamento temporário de notas prevê que a cédula inserida seja devolvida ao mesmo usuário, caso ele decida cancelar o pagamento durante a operação ou tenha a nota recusada. As medidas de segurança tem por objetivo impedir que o equipamento seja utilizado para a lavagem de dinheiro e visam garantir ao usuário a autenticidade do troco. Equipado com um scanner, o terminal Procomp dispensa o uso de envelopes para depósito de cheques ou dinheiro. Isso evita o erro de digitação dos dados e o comprovante do depósito passa a carregar os dados contidos no código de barras do próprio cheque. Além dos bancos, as concessionárias de serviços públicos já demonstraram interesse no equipamento. A expectativa da Procomp é de que o negócio comece no início de 2001, quando prevê a comercialização de 15 mil máquinas.