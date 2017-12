Bancos lucram na quitação de financiamento Os bancos estão oferecendo até 90% de desconto sobre o saldo devedor do financiamento imobiliário. De acordo com advogados especializados em Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o objetivo das instituições é livrar-se dos processos judiciais movidos pelos mutuários, especialmente aqueles que contestam os fatores que elevam de forma exagerada a prestação e o saldo devedor do financiamento. A estimativa é que existem atualmente cerca de 350 mil ações desse tipo na Justiça. Os processos pedem a revisão dos contratos por vários motivos considerados irregulares. São eles: aplicação de juros superiores a 10% ao ano; correção do saldo devedor em abril de 1990 pela inflação de março de 84,32%, por ocasião do Plano Collor e aplicação da Taxa Referencial (TR). Mesmo com desconto, bancos saem lucrando Em muitas dessas ações, os juízes de primeira e segunda instâncias estão determinando a redução da parcela e até a devolução do que foi pago a mais por conta de aumentos considerados abusivos. Há indicações de que os agentes financeiros não têm interesse em que os processos cheguem ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para não correr o risco de criar jurispudência favorável ao mutuário. Advogados entendem que, mesmo propondo desconto de 90% para contratos com cobertura do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS) e 50% para os outros, os bancos ainda saem lucrando. Isso porque o mutuário já pagou mais do que deveria. Além disso, as instituições ficam livres dos processos judiciais, já que uma das condições básicas para a concessão do desconto é a apresentação de documento que comprove que o mutuário, que tem ação tramitando na Justiça, tenha desistido do processo. De acordo com os advogados, o desconto tende a ser bom para quem quer se livrar da hipoteca e transferir o documento de propriedade para o seu nome. Financeiramente, cada caso deve ser analisado com cuidado. Além disso, nada impede que posteriormente peçam revisão dos cálculos do financiamento por via judicial. Veja mais informações sobre o crédito imobiliário no link abaixo.