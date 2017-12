Bancos lucram quatro vezes mais que as demais empresas Um levantamento produzido pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), para a publicação Melhores e Maiores 2003, publicada pela revista Exame, indicou que os 50 maiores bancos que atuam no Brasil tiveram lucro líquido em 2002 de US$ 5,74 bilhões, quatro vezes superior aos lucros registrados pelas 50 maiores empresas brasileiras dos segmentos de indústria, comércio e serviços, que acumularam US$ 1,34 bilhão, no ano passado. Os dados baseiam-se nos balanços publicados por empresas e instituições financeiras em 31 de dezembro de 2002 e utilizam como referência a cotação do dólar do Banco Central de 30 de abril de 2003, de R$ 2,8898. As 50 maiores estatais obtiveram lucro líquido de US$ 2,51 bilhões, em 2002, enquanto as 50 maiores companhias estrangeiras amargaram prejuízo líquido de US$ 873 milhões no mesmo ano.