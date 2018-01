Bancos lucraram R$ 7 bilhões até maio O Sistema Financeiro Nacional (SFN) atingiu lucro líquido de R$ 7 bilhões nos primeiros cinco meses de 2003, segundo dados preliminares do Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central. O chefe do Departamento de Supervisão Indireta do BC, Vânio Cesar Pickler Aguiar, disse que entre dezembro de 2002 e maio de 2003, o patrimônio líquido dos bancos cresceu 9,8% e atingiu R$ 101 bilhões em maio. Os dados também mostram que, até o quinto mês de 2003, as principais receitas dos bancos foram com títulos e valores mobiliários, que atingiram R$ 167 bilhões do total de R$ 288 bilhões de receita operacional do sistema bancário em maio de 2003. A dívida dos 100 maiores devedores do SFN chega a R$ 89,9 bilhões, sendo que R$ 16,5 bilhões são do setor de energia. Em segundo lugar nas dívidas está o setor de telecomunicações, com R$ 11,8 bilhões. O relatório refere-se a conglomerados e instituições financeiras captadoras de depósitos (ou com carteira comercial), que representam 98% do Sistema Financeiro Nacional.