Bancos mais otimistas Mesmo com a incerteza causada pela turbulência nos mercados internacionais, as instituições financeiras brasileiras estão um pouco mais otimistas em relação à nossa economia. Os dados estão na última pesquisa feita pelo Banco Central (BC). PIB sobe, inflação cai Os empresários do setor acreditam que o PIB este ano poderá crescer até 3,2%. As expectativas também melhoraram em relação aos índice de inflação. As apostas sobre o fechamento neste ano dos principais índices foram revistas para baixo. Confira nas tabelas abaixo. Balança preocupa O desempenho da balança comercial ainda é apontado como a maior pedra no caminho do crescimento. As expectativas das instituições financeiras ouvidas pelo BC não são tão positivas quanto as do governo, que projeta um superávit de US$ 4 bilhões no saldo comercial do País. O cálculo das instituições é mais modesto, de US$ 3 bilhões. Transações Correntes As projeções para o déficit em transações correntes - diferença entre o que o Brasil gasta a mais do que recebe do exterior - para o ano de 2.000 mantiveram-se em US$ 23,4 bilhões, de acordo com o levantamento feito pelo BC com instituições do mercado financeiro brasileiro. Neste item, o pessimismo é do governo. Para o ano, a expectativa do BC é de que este déficit fique em cerca de US$ 25 bilhões. Pesquisa Banco Central - projeção das instituições financeiras Item Inflação em 2000 Antes Atual IPCA-IBGE 6,19% 6,13% IGP-M-FGV 7,45% 7,38% IPC-Fipe 5,86% 5,82% Item Projeção em 2000 Governo Instituições Balança Comercial Superávit de US$ 4 bi Superávit de US$ 3 bi Transações Correntes Déficit de US$ 25 bi Déficit de US$ 23,4 bi