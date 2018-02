Bancos mantêm horário de funcionamento por mais 10 dias Mesmo com o anúncio do fim do racionamento de energia, previsto para ocorrer nesta quarta-feira, os bancos ainda devem manter o atual horário de funcionamento pelo menos por mais 10 dias. Atualmente, as agências estão abrindo das 9 às 14 ou das 9 às 15 horas, de acordo com o tamanho da cidade. O diretor de Normas do Banco Central, Sérgio Darcy, informou que o novo horário somente será definido na reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) marcada para o dia 28 deste mês. A idéia do BC é restabelecer o horário que prevalecia antes do racionamento, mas o assunto ainda será discutido pelos diretores do BC e precisa ser aprovado pelo CMN. De acordo com uma resolução de julho de 1996, as instituições financeiras podem definir o horário de funcionamento das suas agências desde que mantenham as portas abertas ao público por, pelo menos, cinco horas diárias ininterruptas. O BC exige, também, que todos os bancos do País estejam abertos no período compreendido entre 12 e 15 horas. Com base nessa orientação, a Federação das Associações de Bancos (Febraban) recomendou horários distintos para cada região, observando o porte de cada cidade. Tudo isso foi suspenso no início de junho do ano passado por causa do racionamento. A necessidade de economizar energia nas agências bancárias obrigou o BC a antecipar o horário de abertura dos bancos para 9 horas.