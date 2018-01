Bancos não abrem hoje Os bancos não abrirão hoje para atendimento ao público no dia de hoje, de acordo com comunicado da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O fechamento das agências bancárias segue determinação da Resolução 2.932, do Banco Central do Brasil (BCB), de 2002, que diz no Art. 2º: "não haverá atendimento ao público no último dia útil do ano por parte das instituições financeiras, admitindo-se somente operações entre as mencionadas instituições". As contas de consumo (água, luz, telefone e gás) e os boletos bancários poderão ser pagas sem ônus, na próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2006, quando será o primeiro dia útil posterior ao dia 30 de dezembro. A Febraban informa que tributos/impostos federais, como o recolhimento do Imposto de Renda e INSS, deverão ser pagos no dia 29 de dezembro de 2005. Se postergado o pagamento, o contribuinte pagará multa e outros encargos.