Bancos não abrem na quarta-feira, em São Paulo A Febraban - Federação Brasileira de Bancos - comunicou hoje que no dia 25 de janeiro (quarta-feira), aniversário de São Paulo, não haverá expediente bancário no município de São Paulo. Nos dias 26 e 27 de janeiro, os bancos funcionarão normalmente. Diz ainda a Febraban em nota oficial, que "as contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e os carnês que vencerem no dia 25 poderão ser pagos dia 26 sem incidência de multa. Já os tributos (federais, estaduais e municipais) deverão ser pagos amanhã, dia 24".