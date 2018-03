Bancos não aceitam Código de Defesa do Consumidor A Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif) entrou com uma ação direta de inscontitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 26 de dezembro de 2001, a fim de questionar a utilização do Código de Defesa do Consumidor (CDC) nas relações bancárias. Muitos consumidores têm obtido decisões favoráveis na Justiça em ações movidas contra bancos. As ações tomam por base o CDC (uma lei ordinária) e não as resoluções do Banco Central (BC) e do Conselho Monetário Nacional (CMN). E estas vitórias freqüentes vêm causando apreensão às instituições financeiras. A Consif contesta a aplicação do CDC por ser uma lei ordinária e baseia a ação no artigo 192 da Constituição Federal e em uma outra Adin do próprio STF, que defende a aplicação de lei complementar nos casos referentes à ordem financeira do País. O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade dos bancos foi adiado, desde de abril do ano passado, devido a um pedido de vista do ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. O pedido de vista significa que o ministro precisa de um prazo para analisar o caso. Segundo a Assessoria do STF, o julgamento foi adiado por um período indeterminado. O ministro Néri da Silveira considerou improcedente a ação dos bancos, que tenta fazer com que as atividades bancárias, financeiras, de crédito e securitárias não sejam mais reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor. O ministro-relator Carlos Velloso considerou a aplicação do Código do Consumidor nas relações entre bancos e clientes procedente, em parte. De acordo com Velloso, nas relações entre banco e consumidor aplica-se o CDC. Não está incluída nessa situação, segundo ele, a questão da taxa de juro real, considerando que esse é um assunto do sistema financeiro. Consumidor seria prejudicado pela Adin Na hipótese de decisão favorável à Consif - o que as entidades julgam pouco provável -, o correntista teria apenas o BC para fazer sua reclamação e a base de seus argumentos seria a Resolução 2.892 de 26 de setembro de 2001 do CMN, o que os órgãos de defesa do consumidor consideram um retrocesso. Tanto a Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - quanto o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) defendem a aplicação do CDC entre bancos e correntistas nas questões referentes aos produtos financeiros e demais relações caracterizadas como de consumo. Segundo Procon-SP e Idec, a atuação dos órgãos de defesa do consumidor não exclui a competência do BC em defender o correntista perante os bancos e aceitar reclamações. ?Seria um retrocesso às regras estabelecidas na relação de consumo. O banco é um prestador de serviço e se enquadra nas leis do Código de Defesa do Consumidor?, explica o advogado do Idec, Marcos Diegues. Durante os 12 anos de vigência, o CDC tem sido a base de diversas ações na Justiça contra instituições financeiras e operadoras de cartões de crédito. No STJ, as decisões definitivas geraram jurisprudência e muitas pagaram indenizações de somas importantes aos consumidores.