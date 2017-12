Bancos não funcionam na próxima sexta-feira Os bancos não abrirão na próxima sexta-feira, feriado de Tiradentes, segundo divulgou, nesta segunda-feira a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A entidade ressaltou que, quem tiver contas de consumo, tais como água, luz, telefone e TV a cabo, com vencimento datado para o dia 21, poderá efetuar os pagamentos no próximo dia 24, sem pagamento de multa. Já os tributos que não estejam com a data ajustada pelo calendário de feriados (federais, estaduais e municipais) deverão ser pagos na quinta-feira.