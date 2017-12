Bancos não repassam recursos para habitação Pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), com base em dados do Banco Central do Brasil, apurou que as instituições financeiras não estão destinando 65% das suas captações via caderneta de poupança para financiamentos habitacionais. O levantamento constatou que os bancos privados não respeitam esse patamar e sempre procuram ganhos mais rentáveis. No mês de abril de 2000 foram repassados apenas 32,02% dos recursos. Com isso, R$ 15,87 bilhões não foram repassados para o crédito habitacional. O repasse médio no ano em relação aos recursos captados via poupança para o financiamento habitacional está em 31,68% dos bancos privados. Desde a criação da lei que determina esse repasse, no dia 30 de abril de 1980, o volume de recursos destinado ao crédito habitacional vem diminuindo anualmente. Segundo o levantamento, os bancos privados direcionaram cerca de 56,70% em 1994 contra 32,02% referente a este ano. Segundo o estudo, houve um crescimento no volume de recursos aplicados em poupança de 147,94% do ano de 1999 para esse ano. Instituições públicas Segundo a Anefac, os bancos públicos sempre aplicaram um volume maior de recursos do que são obrigados. No mês de abril, as instituições públicas atingiram 76,87% em financiamento habitacional. O percentual médio do volume aplicado em 2000 foi de 77,88% dos recursos captados via poupança no crédito habitacional.