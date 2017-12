Bancos não têm diferencial na Lei de Falências, diz Lisboa O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Marcos Lisboa, negou que a nova Lei de Falências tenha como objetivo estabelecer um tratamento diferenciado para os bancos que forneceram crédito às empresas. Segundo o secretário, ao estabelecer um tratamento diferenciado para os créditos de compra de maquinário e capítal de giro, o que o governo pretende é dar garantia real de manutenção do funcionamento da empresa em dificuldade. "Apesar da discussão até agora estar centrada na questão dos spreads, o objetivo principal da nova lei é viabilizar a recuperação de empresas", disse Lisboa, durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Segundo ele, o Brasil tem o histórico de "destruir empresas e empregos" toda vez que uma companhia enfrenta dificuldades. Por isso, Lisboa defende que os créditos concedidos para a aquisição de máquinas e os de curto prazo devem ser preservados ao longo do processo de reestruturação de uma empresa em falência para evitar assim que a companhia feche e demita seus empregados. "O crédito de longo prazo não pode ser retirado e o de curto prazo tem de ser renovado. Não há tratamento diferenciado para os bancos", afirmou Lisboa. O secretário disse ainda que o governo preservou na proposta de Lei de Falências a prioridade a ser dada aos créditos trabalhistas, mas defendeu que a execução desses créditos deve ser discutida para evitar que empresas não consigam se recuperar em decorrência da execução dos mesmos.