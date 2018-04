Bancos negam pressões sobre governo Duhalde O presidente da Associação de Bancos da Argentina (ABA), Mario Vicens, declarou que uma série de medidas aprovadas pelo Congresso Nacional "não ajudam" nas negociações que o governo do presidente Eduardo Duhalde mantém com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Mas ao contrário do que foi divulgado nesta terça-feira pelo jornal britânico Financial Times, a ABA nega ter entrado em contato com embaixadores dos países do G-7, em Buenos Aires, para pedir que interfiram a seu favor na diretoria do FMI, para adiar o fechamento de um acordo entre a Argentina e o Fundo. As polêmicas medidas já aprovadas pelo Congresso Nacional que irritam os bancos são a prorrogação por 90 dias das execuções das hipotecas, além da suspensão, até o dia 30 de setembro, da aplicação do coeficiente de indexação de créditos pela inflação, tanto para dívidas financeiras como não-financeiras. Além disso, nos próximos dias, o Parlamento ainda poderia aprovar outras medidas que já estão sendo descartadas pelos bancos. É o caso da lei que obriga que os bancos cedam, ao sindicato dos bancários, 2% dos juros que cobram pelos empréstimos concedidos a seus clientes. Outra lei que irá ao plenário obriga as matrizes dos bancos estrangeiros a se responsabilizarem pelas operações de suas filiais na Argentina. Veto Hoje, o chefe do gabinete de ministros, Alfredo Atanasof, declarou que o governo não vetará esta série de leis. Os bancos afirmam que elas são "populistas" e causam insegurança jurídica. Segundo Atanasof, braço-direito do presidente Duhalde, as medidas não serão revogadas pelo governo, já que elas são transitórias e necessárias para as atuais circunstâncias de "emergência" que a Argentina está passando. Com este novo empecilho, o fechamento de um acordo entre o FMI e a Argentina poderá demorar mais do que o previsto. O governo esperava fechar o acordo até meados de setembro. Nesse mês, a Argentina enfrentará o vencimento de uma dívida de US$ 2,7 bilhões com o Fundo. A Argentina está tentando sem sucesso, desde março, fechar um novo programa financeiro com o FMI. A tensão que pairava hoje em Buenos Aires aumentou mais ainda quando o diretor-geral do Banco Santander Central Hispano, Francisco Luzón, afirmou que se uma série de novas leis "rompem as regras do jogo, isso vai fechar as possibilidades de que a Argentina chegue a um acordo com o FMI". O secretário de Relações Econômicas Internacionais da Chancelaria argentina, Martín Redrado, confirmou que a Argentina pedirá à Corporação Andina de Desenvolvimento (CAF) um empréstimo de US$ 500 milhões para realizar projetos de investimentos e comércio exterior.