Bancos nos EUA aceitam suspensão de execução de hipotecas

Os executivos-chefes do Citigroup e do Bank of America disseram nesta quarta-feira, 11, aos congressistas americanos que estariam dispostos a suspender as execuções de hipotecas até a administração do presidente Barack Obama anunciar um novo plano para ajudar os proprietários que enfrentam dificuldades em manter suas casas. "Se pudermos colocar um período de tempo sobre isso, faríamos isso", disse o executivo-chefe do Bank of America, Kenneth Lewis, que junto com CEOs de outros sete grandes bancos americanos prestaram depoimento em uma audiência do Comitê de Serviços Financeiros, que tem como objetivo examinar como os bancos estão usando os fundos públicos fornecidos através do Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (Tarp), do Departamento do Tesouro. O executivo-chefe do Citigroup, Vikram Pandit, também disse que estava disposto a se comprometer a ajudar mais os proprietários a permanecerem em suas casas. As informações são da Dow Jones.