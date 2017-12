Bancos nos EUA estão preparados para juro maior, diz Greenspan O presidente do banco central dos Estados Unidos (FED), Alan Greenspan, disse que os bancos comerciais norte-americanos estão bem preparados para uma eventual elevação das taxas de juro. Com isso, sugeriu que as autoridades monetárias não terão de se preocupar com a estabilidade do sistema bancário quando as taxas de juros começarem a subir. Durante seu depoimento no Comitê Bancário do Senado, Greenspan disse que, embora os bancos tenham uma grande parcela de empréstimos hipotecários em suas carteiras, em comparação com o período anterior ao início do ciclo de afrouxamento monetário do FED em 2001, eles têm administrado bem seus riscos. O FED, que reduziu sua taxa de juro básica para o menor nível em 40 anos, em 1% ao ano, tem alertado empresas e consumidores sobre uma possível alta nas taxas de juros. "No geral, a indústria está administrando adequadamente sua exposição às taxas de juro", disse Greenspan em discurso preparado para o depoimento no Comitê Bancário do Senado. Contudo, "alguns bancos sem dúvida serão atingidos pela elevação das taxas", disse. "A indústria parece ter sido suficientemente conscientizada do ciclo das taxa de juro e não se expôs a riscos excessivos", acrescentou. Greenspan não falou sobre a perspectiva no curto prazo para as taxas de juro básicas ou sobre a economia em geral. As informações são da Dow Jones.