Bancos oferecem prêmios para quem aplica Sorteios milionários, milhas acumuladas em companhias aéreas, descontos em tarifas bancárias. Estes são alguns dos atrativos que os bancos têm apresentado a seus clientes (e a potenciais novos clientes) para tentar atrair novos recursos para as aplicações financeiras em fundos de renda fixa, cadernetas de poupança, Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e outros investimentos. Em seu programa de poupança premiada, a Caixa Econômica Federal (CEF) sorteia entre os investidores 1.800 prêmios de R$ 500,00, 25 prêmios de R$ 10 mil e um prêmio de R$ 1 milhão. Para clientes com saldo médio mensal de R$ 4 mil, a Caixa também oferece isenção de tarifas e, para aplicações mantidas no banco por mais de 90 dias, há ainda ressarcimento da Cobrança sobre Movimentação Financeira (CPMF). O Banespa também tem seu plano de poupança premiada. A cada R$ 100,00 que acumular em depósitos, o cliente recebe um bilhete para concorrer, pela loteria federal, a cinco prêmios mensais de R$ 50 mil. Os sorteios tiveram início em outubro do ano passado e seguem até o fim deste mês. Também no fim de fevereiro, será sorteado um prêmio final de R$ 1 milhão. O Banespa, ao lado do Santander, ainda possui um plano de isenção de tarifas para aplicações acima de R$ 6 mil em fundos e CDBs. O HSBC lançou em agosto do ano passado uma campanha que converte pontos acumulados nos investimentos em milhas nas companhias áreas Varig e TAM. O programa é dirigido para as classes de renda A e B, já que pressupõe investimento mínimo de R$ 30 mil. A CPMF é restituída para os clientes que transferirem recursos de outro banco para os fundos de investimento do HSBC. Tarifas especiais são o atrativo do Banco do Brasil para suas aplicações. De acordo com o tipo de investimento, o banco tem planos de taxas diferenciadas no cheque especial, aumento no limite do cartão de crédito e descontos progressivos nas tarifas bancárias. No Banco Santos, há dois tipos de investimento com chances de premiação. A cada mil reais de aplicação no Fundo Premiado, os clientes concorrem a prêmios mensais de R$ 10 mil. Para os CDBs com valores acima de R$ 5 mil, o banco sorteia premiações com o mesmo valor aplicado. Periodicamente, o Unibanco também lança campanhas de premiação para incentivar as aplicações de seus clientes. A última delas, com sorteios de casas e automóveis, aconteceu no segundo semestre do ano passado e fez as aplicações crescerem de R$ 3,5 bilhões, no início de 2001, para R$ 4,8 bilhões, no fim do ano. Outra atração do banco é o programa Cheque Especial do Investidor, que oferece tarifas reduzidas para os clientes que precisam retirar o dinheiro da aplicação em caso de emergência. Em geral, os bancos cobram uma taxa mensal entre 8% e 9% nas linhas de cheque especial. Nesta promoção do Unibanco, este patamar cai para 1,6% ao mês. O Banco Sul América não sorteia prêmios para os investidores, mas oferece taxas de administração inferiores às praticadas por outros bancos. Dois dos planos de Fundos DI da instituição cobram taxas de administração de 0,45% e 0,87% ao ano. O primeiro vale para investimentos mínimos de R$ 100 mil e o segundo para aplicações superiores a R$ 2.500,00. Bank Boston, Bradesco, Itaú e Nossa Caixa foram contactados e informaram não dispor de campanhas de premiação para seus diferentes tipos de investimento.