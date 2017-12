Bancos oficiais fazem proposta para fim da greve dos bancários As diretorias do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal devem encaminhar na tarde de hoje aos Sindicatos dos Bancários do País uma nova proposta para tentar encerrar a greve da categoria, que completa hoje 23 dias. Na nova proposta, não há alteração do índice de reajuste já apresentado, de 8,5%, mas o governo se compromete a anistiar um terço dos dias parados. Os outros dois terços seriam parcelados e compensados com horas extras. O objetivo dos bancos federais é que essa proposta já seja apreciada nas assembléias que começam às 17 horas de hoje.