Bancos oficiais terão nova nota da Moody''s

A agência de classificação de risco Moody?s Investors Service colocou sob revisão para possível elevação o rating de depósitos em moeda estrangeira de longo prazo (Ba2) do Banco do Brasil (BB), do Banco Nossa Caixa, da Caixa Econômica Federal e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A decisão, segundo relatório da agência, segue a revisão do teto soberano em moeda estrangeira do Brasil, para possível elevação. Também foram colocados sob revisão para possível elevação os ratings em moeda estrangeira (Baa3) atribuídos a bônus emitidos pelo BB e pelo BNDES.