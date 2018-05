Bancos podem alterar horário em dias de jogos do Brasil na Copa

BRASÍLIA - O Banco Central publicou nesta quarta-feira, 9, uma circular que permite que os bancos alterem o horário de atendimento ao público em suas agências nos dias dos jogos da seleção brasileira de futebol durante a Copa do Mundo 2018.

As instituições financeiras apenas estarão obrigadas a funcionar, no mínimo, por quatro horas.

De acordo com o BC, as instituições precisarão afixar em suas dependências, com antecedência mínima de dois dias úteis, aviso sobre o horário de atendimento nos dias dos jogos.

O primeiro jogo da seleção brasileira na Copa está marcado para o dia 17 de junho, contra a Suíça.