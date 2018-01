Bancos podem deixar de receber contas Os bancos poderão se recusar a receber as contas dos serviços públicos - água, luz e telefone. A afirmação é de Roberto Setúbal, presidente da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban). A explicação de Setúbal é que as concessionárias se recusam a pagar tarifas maiores para as instituições financeiras. Quando o cliente paga uma conta de água, luz ou telefone, o custo para os bancos na compensação bancária desse pagamento é de R$ 1,06 por boleto. De acordo com Setúbal, as concessionárias não querem pagar esse valor. O banqueiro explica que, no passado, os bancos aceitavam essa situação pois tinham receitas com ganhos inflacionários. A queda nas taxas de inflação reduziram esse ganho. Além disso, as concessionárias eram estatais e, de certa forma, os bancos prestavam um serviço público. "Hoje a maioria das concessionárias é formada por empresas privadas. Não há sentido em os bancos fornecerem subsídios a lucrativas companhias", afirmou Setúbal. O presidente da Febraban declara que as concessionárias devem procurar soluções como contratos com farmácias, lotéricas, padarias, supermercados e correios. Ele observou que mesmo os bancos têm feito acordos para reduzir o número de compensações bancárias. Exemplo disso é a Caixa Econômica Federal, que firmou contrato de recebimento de contas com as lotéricas, e o Banco do Brasil com os Correios.