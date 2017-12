Bancos podem fechar mais cedo A assessoria de imprensa do Banco Central (BC) informou que a instituição está avaliando proposta da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban) de mudança no horário bancário para adaptar o sistema bancário à menor oferta de energia elétrica. A mudança está sendo analisada por Sérgio Darcy, diretor de Normas do BC. Pela proposta da Febraban, o horário de funcionamento dos bancos passaria a ser das 9h às 15h, nas capitais, e das 9h às 14h nas demais cidades. Segundo a Febraban para entrar em vigor, as alterações deverão ser aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, órgão responsável por regular o assunto.