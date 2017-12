Bancos podem reduzir juro para consumidor Com o anúncio da redução da taxa básica de juros - Selic - de 17% para 16,5% ao ano (veja mais informações nos links abaixo), os bancos começam a rever novamente o patamar dos juros cobrados do consumidor. O diretor de gestão e promoção de negócios do Banco Bilbao Viscaia Argentaria (BBVA), Luca Cavalcanti, anunciou que, na segunda-feira, a instituição vai diminuir as taxas de juros para crédito de pessoas físicas e jurídicas. "Há espaço para reduzir os juros e há demanda por crédito", afirmou Cavalcanti. Segundo o diretor, o BBVA vem antecipando as reduções do Conselho de Política Monetária (Copom) com diminuição das taxas, principalmente pela queda da inadimplência. No momento, a taxa de juros ponderada da instituição está em 7,25% ao mês, em se tratando de cheque especial. Ele salienta que, quanto maior for a eficiência da cobrança, maior é a capacidade do banco de diminuir suas taxas de juros, salientou. Juros mais baixos podem atrair mais clientes O diretor de Marketing da Losango, Leonel Andrade, disse que a diretoria da financeira se reúne hoje para avaliar a possibilidade de repassar proporcionalmente para o consumidor o corte de 0,5 ponto porcentual na Selic. Atualmente, a Losango cobra 6,8% ao mês de seus clientes nos empréstimos para aquisição de bens, afirmou o executivo. Segundo ele, com a redução, a tendência é aumentar o número de clientes. Entre junho e julho, a Selic sofreu três reduções, que totalizaram uma queda de 2 pontos porcentuais.