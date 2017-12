Bancos poderão mudar horário em dias de jogos do Brasil na Copa O Banco Central (BC) informou hoje que os bancos poderão alterar os horários de atendimento ao públicos nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo de Futebol. Pelo texto da Circular 3.322, as agências bancárias poderão ficar abertas neste dias por um mínimo de apenas 4 horas. As instituições financeiras também não precisarão observar a obrigatoriedade de permanecerem abertos entre 12 horas e 15 horas nos dias de partidas da seleção brasileira. Em dias normais, os bancos, além de terem que observar este horário, são obrigados a manter o atendimento ao público por um mínimo de cinco horas. Na primeira fase da Copa do Mundo, a seleção brasileira fará os jogos contra a Croácia e o Japão às 16 horas de dias úteis - na terça, dia 13 e na quinta-feira, dia 22, respectivamente. A partida contra a Austrália será realizada às 13 horas do domingo, dia 18. As alterações nos horários durante a Copa do Mundo terão que ser informadas ao público com dois dias úteis de antecedência. O aviso da mudança, de acordo com a norma do BC, terá que ser afixado nas agências bancárias. Na Copa do Mundo do Japão e Coréia do Sul, os bancos não precisaram fazer adaptações em seus horários de funcionamento. É que, naquela Copa, os jogos do Brasil foram transmitidos para o país durante a madrugada, em função das diferenças de fuso horário em relação aos locais onde as partidas foram disputadas. Se a seleção passar para as próximas fases da Copa do Mundo da Alemanha, os bancos poderão fazer novas alterações em seus horários de atendimento.